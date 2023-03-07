Украина готовится к контрнаступлению: что известно

Западные партнеры поверили в Украину, поэтому и передают оружие для контрнаступления. И речь идет не только о танках.

После ряда неофициальных новостей о возможном контрнаступлении весной эту информацию прокомментировали источники ТСН.ua в правительстве.

"Мы к нему готовимся, наши военные учатся за границей. Вся техника, о которой известно, – она не для сдерживания, она для наступления, – сообщили источники. – Когда именно оно состоится – это вопрос к Генштабу. Танки Leopard, которые уже есть в Украине — по решению Генштаба они будут применены в контрнаступлении. Будут идти готовыми подразделениями. Но это будет решать Валерий Залужный. Танки предоставлены нам для победы. Танковая дивизия будет. Западные партнеры поверили в нас, поэтому и дают нам оружие – не только танки – для контрнаступления. Они уже столько проинвестировали, что уж точно не отойдут. Визит уважаемого господина Байдена – это очень важное свидетельство того, что они – партнеры – заточены на нашу победу".

Напомним, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович ранее высказал мнение, что Украина уже полностью готова к контрнаступлению. По словам военного обозревателя, военное командование ждет хорошую погоду, поэтому контрнаступление может начаться в середине апреля.

О возможном контрнаступлении ВСУ в апреле заявил и военный эксперт Роман Свитан.

По мнению экс-командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, для успешного освобождения Крыма и победы в войне Украина должна в мае-июне направить подготовленные войска в направлении Мелитополя и Мариуполя.

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