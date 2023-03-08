Все будет уничтожено: эксперт о советской технике, которую РФ перебрасывает в Украину

Эксперт Роман Свитан объяснил, почему старая советская техника, которую расконсервирует Россия, не в состоянии вести войну третьего тысячелетия.

Российская армия расконсервирует старую советскую технику из-за ее большого дефицита на фронте, но она не сможет выполнять серьезных задач.

Такое мнение в эфире ТСН высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Комментируя заявление Министерства обороны Великобритании о том, что российские военные начали перебрасывать в Украину танки 60-летней давности, он отметил, что у россиян действительно еще осталось несколько тысяч танков советского образца.

"Враг может расконсервировать их, но это вооружение будет играть роль легкой бронетехники для выполнения каких-либо задач по прикрытию пехоты или перебрасыванию войск в районе линии фронта", — заявил Свитан.

Он отметил, что вся советская техника, которую россияне пригонят на фронт, будет уничтожена, поскольку у украинских военных количество противотанкового снаряжения гораздо больше, чем количество всех танков, которые вообще есть и были изготовлены в Советском союзе.

"Есть количество техники, которое Россия может производить на своих заводах, но после введения санкций эта техника также становится «лысой», то есть они не могут ее увешать соответствующими системами дальномеров, ночного видения. Такой элементной базы у россиян нет", — сказал эксперт.

Он добавил, что именно поэтому новая техника россиян в таком же состоянии, как и советская. Она просто не в состоянии вести войну третьего тысячелетия.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным британских разведчиков, в конце февраля 2023 г. российские мобилизованные резервисты получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. Из вооружений у них было только "огнестрельное оружие" и лопаты".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия закупила у Ирана тайком 200 контейнеров с оружием.

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