Все буде знищено: експерт про радянську техніку, яку РФ перекидає в Україну

Російська армія розконсервовує стару радянську техніку через її великий дефіцит на фронті, але вона не зможе виконувати серйозних задач.

Таку думку в етері ТСН висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Коментуючи заяву Міністерства оборони Великої Британії про те, що російські військові почали перекидати в Україну танки 60-річної давності, він зазначив, що у росіян дійсно ще лишилось кілька тисяч танків радянського зразка.

"Ворог може розконсервовувати їх, але це озброєння буде грати роль легкої бронетехніки для виконання якихось задач з прикриття піхоти чи перекидуванню військ в районі лінії фронту", - заявив Світан.

Він зазначив, що всю радянську техніку, яку росіяни пригонять на фронт, буде знищено, оскільки в українських військових кількість протитанкового спорядження набагато більша, ніж кількість всіх танків, які взагалі є і були виготовлені у Радянському союзі.

"Є кількість техніки, яку Росія може виготовляти на своїх заводах, але після введення санкцій ця техніка також стає «лисою», тобто вони не можуть її обвішати відповідними системами далекомірів, нічного бачення. Такої елементної бази у росіян немає", - сказав експерт.

Він додав, що саме тому нова техніка росіян у такому самому стані, як і радянська. Вона просто невзмозі вести війну третього тисячоліття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними британських розвідників, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. Із озброєннях у них була лише "вогнепальна зброя" та лопати".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія закупила у Ірану потайки 200 контейнерів зі зброєю.

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