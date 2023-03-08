Чи наважиться Путін прибути на фронт: експерт вказав на ризик для Кремля щодо двійників

Не виключено, що російський диктатор може з’явитися на фронті, коли в РФ почнеться висування у президенти.

Президент Росії Володимир Путін поки що не наважується прибути на фронт в Україні через декілька причин, але не виключено, що такий візит все ж відбудеться.

Таку думку висловив ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, повідомляє "24 канал".

Він пояснив, що очевидно, йдеться про заходи безпеки, адже в України є зброя, здатна дістати до очільника Кремля. У разі, якщо навіть на фронті постраждав би двійник Путіна, Кремлю довелося б визнати, що президент таки має двійників.

"Це буде нова порція обговорень у ЗМІ, зокрема світових, що Путін користується двійниками. Це дасть можливість робити вкиди, мовляв, Путіна вже немає і залишилися самі двійники. Тобто буде певний сумнів у російського глибинного народу", – пояснив Ступак.

Він додав, що тоді громадяни РФ можуть почати ставити "неправильні" питання і Путіну буде важче утримувати владу.

За словами експерта, російський диктатор також дуже боїться безпілотників. Саме з цієї причини він користується не літаками, а бронепоїздом.

"Не виключено, якщо ситуація не зміниться ближче до грудня, коли буде висування кандидатів у президенти Росії – а Путін буде єдиний, – то дуже ймовірно, що він може з'явитися на фронті. За умови, якщо все не зміниться, як ми зараз плануємо", – розповів ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков ще на початку грудня 2022 року заявляв про плани Путіна "згодом відвідати Донбас", однак цього не сталося досі.

Додамо, що на початку березня на окупованих територіях України начебто побував очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу. Там він "інспектував" війська загарбників і вручив їм медалі.

Щодо двійників Путіна, то за даними української розвідки, у президента РФ їх є кілька. А сам очільник Кремля невиліковно хворий на рак.

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