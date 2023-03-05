Окупантам видають "лопати": у розвідці Британії з'ясували, на що робить ставку РФ під час наступу

Останні дані з фронту в Україні свідчать про збільшення ближніх боїв. Причина в тому, що російське командування продовжує наполягати на наступі, який переважно складається з піхоти і з меншою кількістю артилерії, оскільки РФ бракує боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з даними британських розвідників, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. Із озброєннях у них була лише "вогнепальна зброя" та лопати".

У повідомленні розвідки Британії вказується, що "лопати", ймовірно, є знаряддями для окопів, які використовуються для рукопашного бою. Один із російських резервістів стверджував, що не був готовий до бою "ні фізично, ні психологічно".

"Смертоносність стандартної малої піхотної лопати МПЛ-50 особливо міфологізована в Росії. Відтоді, як він був розроблений у 1869 році, він мало змінився, його подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", - пояснюють розвідники Великої Британії.

Натомість, згідно з останніми даними, на фронті фіксують збільшення ближніх боїв.

"Ймовірно, це є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які переважно складаються з піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів", - підсумували у розвідці.

Нагадаємо, втрати росіян перевалили за 153 тисячі. За добу ЗСУ ліквідували ще 930 солдатів РФ.

Як повідомлялося, бомбардувальники військово-космічних сил РФ вперше використали проти України керовані бомби, які баражують, УПАБ-1500В вагою 1500 кг. Ці боєприпаси призначені для ураження високозахищених об'єктів на дальності до 40 км.

Тим часом Збройні сили України утримують Бахмут, попри те, що окупанти намагаються взяти під контроль дороги, що ведуть до міста. Нашим силам оборони вдалося відтіснити ворога від південних околиць. За одну ніч знищили 15 груп "вагнерівців", які намагалися штурмувати позиції.

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