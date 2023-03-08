"Росіяни пішли по ринках в пошуку снарядів": джерело в уряді

Росіяни, за підрахунками наших військових, з весни до літа здійснювали 60 тисяч пострілів снарядами на добу.

Як повідомило ТСН.ua високопоставлене джерело в українському уряді, зараз, коли зменшилась лінію фронту, у ворога почався снарядний голод, через що він зменшив кількість випущених снарядів.

"Пригожин недаремно бідкається, тому що проблема зі снарядами у ворога дійсно є. Вони зменшили кількість до 20 тисяч на добу. За оцінкою нашої розвідки, вони використали десь 3 з 9 мільйонів тон. Залишилось ще багато. Але не все відповідної якості, тому що було вироблено за радянських часів. Тому росіяни пішли по ринках, їх заводи не встигають стати на рейки потрібного об’єма виробництва", - повідомило нам джерело.

Щодо ситуації зі снарядами в Україні, джерело повідомило наступне: "Сьогодні ключовою задачею є виробництво снарядів. Наприклад, для танків Т-72 і аналогічних у нас достатньо. Ключова проблема – 125-й калібр. Його не виготовляють в Україні. "Укроборонпром" зробив тестову партію, по суті - розробили з нуля снаряд 125-го калібру. Якщо військові підтвердять його ефективність, буде укладено контракт на виготовлення. У основних західних танків снаряди 120-го калібру. Його достатньо в світі, тому нам в першу чергу були потрібні танки. Німці запустили збільшене виробництво снарядів 120-го калібру, розуміючи, що їм доведеться забезпечувати і нас, і поповнювати свої склади".

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