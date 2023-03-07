Чи "видихнулася" вже російська артилерія: оцінка військового

Артилерія - чи не єдина зброя, яка дозволяє російським окупаційним військам просуватися і завдавати втрат українській армії. Але в окупантів наразі фіксується "дуже велике виснаження".

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Раніше Андрусів зазначав, якщо влітку росіяни стояли двадцять проти одного, то в грудні — п’ять проти одного, а в березні може бути два або навіть один до одного. Наразі паритету, за його словами, ще не досягнуто.

"Вони все ще мають перевагу над нами — один до трьох-чотирьох. Але насправді у них пішло дуже велике виснаження, ми бачимо постійні сварки між "Вагнером" і регулярними військами. Власне вони сваряться за артилерійські боєприпаси", - сказав він.

Військовослужбовець пояснив, що росіянам вдалося досягнути деякого просування під Бахмутом завдяки перевазі в артилерії. Але зараз окупанти почали зупинятися. Крім того, вже контратакують українські війська, які також "вирівнюють ситуацію".

"Це все стає можливим завдяки тому, що у ворога виснажуються запаси артилерії. Я також очікую, що в березні ми вже будемо більш широко застосовувати далекобійні снаряди і зможемо наносити удари по їхнім складам, які розташовані на відстані приблизно 80 км від лінії фронту. Якщо це теж відбудеться, то вони понесуть втрати ще й в цьому і взагалі будуть змушені відтягнути склади від фронту ще далі, що ускладнить їм підвезення. Так чи інакше ситуація прямує до паритету", - зазначив він.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що окупанти дедалі частіше скаржаться на "снарядний голод" і брак боєприпасів, тому Москва всіляко намагатиметься отримати якомога більше озброєння для ведення війни проти України.

Читайте також: