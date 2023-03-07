"Вагнер" зазнав величезних втрат під Бахмутом: експерт розкрив подробиці

Приватна військова компанія "Вагнер" під час боїв за Бахмут втратила загиблими тисячі мобілізованих зеків, і тепер у її складі залишились в основному досвідчені ветерани кількох військових конфліктів.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий оглядач, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Угруповання "Вагнер" нараховувало в пікові часи до 40 тисяч військовослужбовців. На початок цього року їх залишилось не більше 7 тисяч. Їх доводилось відводити і доукомплектовувати. Відводили їх на лівий берег річки Дніпро південніше Херсона, там вони доукомплектовувались, приводили себе до ладу. Там дійсно воює зокрема ПВК "Вагнер", але вже не в тій кількості, як була три місяці тому", - розповів Гетьман.

За його словами, "вагнерівці" посилали кримінальників з в'язниць на штурм, а потім підтягувалися другою-третьою хвилею більш-менш досвідчені військовослужбовці. Так загинула переважна більшість свіжомобілізованих з в'язниць.

"7-8 тисяч, які залишились, можна вважати більш-менш підготовленими військовослужбовцями. ПВК "Вагнер" була створена в 2013 році, і з тих часів вони в різних місцях брали участь у бойових діях. Я думаю, група, яка залишилась - найбільш досвідчені люди, вести проти них бойові дії важко", - каже експерт.

Нагадаємо, ПВК "Вагнер", що зазнає великих втрат в Україні, на початку березня відкрила щонайменше три рекрутингові центри на базі російських спортивних клубів. На думку аналітиків, у такий спосіб власник ПВК Євген Пригожин може спробувати відновити активне вербування до свого приватного війська.

Пригожин поскаржився на проблеми на Бахмутському напрямку. За його словами, ЗСУ сформували угруповання для блокування його найманців. Він також заявив, що у разі відступу "Вагнера" від Бахмута – фронт обвалиться аж до російських кордонів.

Тим часом, у Росії конфлікт між Євгеном Пригожиним і керівництвом міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова вийшов на новий рівень. Пригожин заявив, що Шойгу свідомо обмежив постачання найманцям боєприпасів, щоб знищити ПВК.

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