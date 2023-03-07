У Підмосков'ї знайшли кладовище ліквідованих "вагнерівців"

Деякі родичі похованих навіть не знали про їх смерть.

У Підмосков'ї знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК "Вагнер". Відомо щонайменше про 27 могил.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що на кожному похованні помітили однакові біло-синьо-червоні букети і однакові вінки з емблемою ПВК "Вагнер", на якій вигравірувані слова "Кров, честь, батьківщина і відвага".

Імовірно, тут поховали завербованих російських зеків, ліквідованих в Україні.

"Ми з мужиками все ж сходили подивитися. Єдине, що ми можемо припустити, що це "вагнерівці". Нам не рекомендували лізти в цю тему. Поки ніхто з їхніх родичів до нас не звертався. З'явилися вони протягом січня. Я не весь час тут. Вони могли і раніше привозити. Кладовищем я не заведу. Що вони там творять - взагалі не знаю", – розповів місцевий священик.

Відомо, що серед 27 могил тільки двоє жителі Москви, четверо – з Азербайджану і Киргизстану, а решта – з різних регіонів РФ. При цьому вік найманців від 21 до 55 років, а деякі родичі похованих навіть не знали про їх смерть.

"За списком злочинів, за які загиблі відбували покарання, можна вивчати Кримінальний кодекс: тут все, починаючи від 105-ї (вбивство) і закінчуючи 222-й (незаконний обіг зброї). Але найбільше тих, хто був засуджений за "народною" 228-ю (розповсюдження наркотиків)", – зазначено в повідомленні.

ПВК "Вагнер"

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин організував нові пункти вербування у ПВК — спортивні клуби та психо-неврологічні диспансери. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в ефірі телеканалу Freedom зазначив, що це заниження планки та вимог.

Американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що найманці ПВК "Вагнера", засновником якої є олігарх Євген Пригожин, показали себе у війні більш ефективними, ніж регулярна армія країни-агресорки Росії.

У Бахмуті на Донеччині українські прикордонники та бійці Нацгвардії знищили групу найманців ПВК "Вагнер". Захисники ліквідували щонайменше сім окупантів.

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