Некоторые родственники похороненных даже не знали об их смерти.

В Подмосковье нашли целое кладбище ликвидированных наемников ПВК " Вагнер ". Известно не менее 27 могил.

Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что на каждом захоронении заметили одинаковые бело-сине-красные букеты и одинаковые венки с эмблемой ППК "Вагнер", на которой выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага".

Вероятно, здесь похоронили завербованных российских зеков, ликвидированных в Украине.

"Мы с мужиками все же сходили посмотреть. Единственное, что мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему. Пока никто из их родственников к нам не обращался. Появились они в течение января. Я не весь время здесь. Они могли и раньше привозить. Кладбищем я не заведу. Что они там творят — вообще не знаю", — рассказал местный священник.

Известно, что среди 27 могил только двое жителей Москвы, четверо – из Азербайджана и Кыргызстана, а остальные – из разных регионов РФ. При этом возраст наемников от 21 до 55 лет, а некоторые родственники похороненных даже не знали об их смерти.

"По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать Уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105-й (убийство) и заканчивая 222-й (незаконное обращение оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228 -ю (распространение наркотиков)", – отмечено в сообщении.

ППК "Вагнер"

Владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал новые пункты вербовки в ПИК — спортивные клубы и психо-неврологические диспансеры. Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак в эфире телеканала Freedom отметил, что это занижение планки и требований.

Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что наемники ППК "Вагнера", основателем которой является олигарх Евгений Пригожин, показали себя в войне более эффективными, чем регулярная армия страны-агрессорки России.

В Бахмуте Донецкой области украинские пограничники и бойцы Нацгвардии уничтожили группу наемников ППК "Вагнер". Защитники ликвидировали не менее семи окупантов.

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