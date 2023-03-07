"Вагнер" понес огромные потери под Бахмутом: эксперт раскрыл подробности

Количество наемников Пригожина за последние месяцы уменьшилось в несколько раз.

Частная военная компания "Вагнер" во время боев за Бахмут потеряла погибшими тысячи мобилизованных зэков, и теперь в ее составе остались в основном опытные ветераны нескольких военных конфликтов.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Группировка "Вагнер" насчитывала в пиковые времена до 40 тысяч военнослужащих. На начало этого года их осталось не более 7 тысяч. Их приходилось отводить и доукомплектовывать. Отводили их на левый берег реки Днепр южнее Херсона, там они доукомплектовывались, приводили себя в порядок. Там действительно воюет в частности ЧВК "Вагнер", но уже не в том количестве, как было три месяца назад", — рассказал Гетьман.

По его словам, "вагнеровцы" посылали уголовников из тюрем на штурм, а затем подтягивались второй-третьей волной более-менее опытные военнослужащие. Так погибло подавляющее большинство свежемобилизованных из тюрем.

"Оставшиеся 7-8 тысяч можно считать более или менее подготовленными военнослужащими. ЧВК "Вагнер" была создана в 2013 году, и с тех пор они в разных местах участвовали в боевых действиях. Я думаю, оставшаяся группа — наиболее опытные люди, вести против них боевые действия тяжело", – говорит эксперт.

Напомним, ЧВК "Вагнер", несущая большие потери в Украине, в начале марта открыла по меньшей мере три рекрутинговых центра на базе российских спортивных клубов. По мнению аналитиков, таким образом владелец ЧВК Евгений Пригожин может попытаться возобновить активную вербовку в свою частную армию.

Пригожин пожаловался на проблемы на Бахмутском направлении. По его словам, ВСУ сформировали группировку для блокирования его наемников. Он также заявил, что в случае отступления "Вагнера" от Бахмута – фронт рухнет вплоть до российских границ.

Между тем, у России конфликт между Евгением Пригожиным и руководством минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова вышел на новый уровень. Пригожин заявил, что Шойгу сознательно ограничил поставки наемникам боеприпасов, чтобы уничтожить ЧВК.

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