"Крым – это решающая территория": Ходжес озвучил план для победы уже летом

В целях деоккупации полуострова он рекомендует в мае-июне направить украинские силы контрнаступления в направлении Мелитополя и Мариуполя.

Украина может победить в войне с Россией уже летом 2023 года и для этого самое главное – освободить Крым. В противном случае Украина никогда не будет в безопасности.

Об этом в интервью журналисту "1+1" Андрею Цаплиенко рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Он объяснил, почему так важно деоккупировать Крым.

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"Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым. Мир не будет инвестировать в восстановление Украины, пока не будет полных гарантий безопасности. А это невозможно, пока Россия будет контролировать Крым: она будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и оттуда. И, конечно, Россия будет перекрывать морские пути в Одессу и из Одессы", – описал возможный сценарий генерал-лейтенант.

Именно поэтому, подчеркнул он, основные усилия Украины должны быть сосредоточены на освобождении Крыма — "чтобы Черноморский флот не мог больше находиться в Крыму, чтобы российские ВВС не могли оставаться там".

"Как вам это сделать? Высокоточные удары с больших дистанций. Я рекомендовал бы Генштабу и правительству в Киеве четко определиться с тем, что Крым – это цель. Я абсолютно за F-16, но есть много разных вещей, которые имеют схожие возможности", – заметил Ходжес.

В качестве альтернативы он указал на дальнобойные ракеты ATACMS, бомбы наземного запуска малого диаметра, дроны Grey Eagle, крылатые ракеты Storm Shadow и ряд других видов вооружения.

"Итак, название системы вообще не имеет значения. Имеет значение тот эффект, который вы хотите иметь", – добавил экс-командующий армией США.

Как изолировать врага в Крыму

"Крым – это решающая территория. И вы должны определиться не какие системы, а именно возможности нужны для того, чтобы изолировать Крым, чтобы россияне не смогли восстановить Керченский мост или так называемый сухопутный мост из Мариуполя через Мелитополь в Крым. Вы можете обрубить его, заминировав мосты, пути транспортировки. И только потом – я думаю, это май-июнь – вооруженные формирования, которые готовит сейчас Украина, надо бросать не в Бахмут, а разумно направить в направлении Мелитополя и Мариуполя. Чтобы обрубить этот сухопутный мост2, – описал сценарий Ходжес.

Он продолжил, что после этого украинские войска могут подтянуть больше систем HIMARS и начать наносить удары по российским оккупантам в Севастополе, Джанкое, Саках. В таком случае для врага будет почти невозможно оставаться там.

"Вот так Украина может победить. Это может произойти уже этим летом", – отметил американский генерал-лейтенант.

Напомним, ряд военных экспертов и военнослужащий ВСУ Евгений Карась высказали схожие мнения о том, что направлением украинского контрнаступления весной будут Мелитополь и Бердянск. Их освобождение позволит деоккупировать Крым.

По данным Сил обороны юга, враг в Крыму сейчас активно готовится к обороне полуострова. Однако в ВСУ анонсировали, что за Крым не будет ожесточенных боев, а сценарий его освобождения будет другим.

Ходжес уже раньше представлял вместе с картой свой план деоккупации Крыма и отметил, что сначала можно обойтись без масштабной сухопутной операции.

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