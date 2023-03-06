В России горел пункт, где собирают помощь оккупантам (фото)

Инцидент произошел в ночь на 6 марта.

В России неизвестные подожгли пункт сбора пособий для мобилизованных россиян в Новосибирске. В помещении разбили окно и швырнули горящую тряпку.

Об этом сообщил глава администрации Советского района города Дмитрий Оленников, пишут российские пропагандистские СМИ.

Оленников, согласно российской пропаганде, убеждает, что пылающую тряпку только пытались бросить. Впрочем, потом признает, что все же был пожар, который якобы "мгновенно" потушили.

"Пытались поджечь ресурсный центр на Новоморской, повреждения незначительные. Разбили окно и пытались бросить (горящее. — Ред.) тряпье. Окно разбито, потушили мгновенно", — утверждает российский чиновник.

ASTRA сообщает, что инцидент произошел в 4 часа утра 6 марта. Неизвестно пытались поджечь здание, где собирают посылки для мобилизованных оккупантов, отправляемых на войну против Украины.

Напомним, в России в поселке Магдагачи Амурской области горело здание комиссариата. Глава района Андрей Горюнов считает, что нападавшие пытались уничтожить картотеки.

До этого в российском Екатеринбурге активисты легиона "Свобода России" подожгли железнодорожные поезда с горючим, которое должны были доставить оккупантам, воюющим в Украине.

А недавно в России в Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод.

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