В России срочник устроил стрельбу: есть погибший

В Курской области России произошла стрельба между срочниками. Один из них погиб.

По данным ASTRA, инцидент произошел 6 марта в два часа ночи в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647.

Известно, что 22-летний часовой по имени Магомед услышал посторонних в зоне часового поста. Он крикнул, попросил остановиться, спросив, кто идет. Однако ответа не последовало, и срочник открыл огонь.

В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана, еще один 22-летний солдат из Новосибирска получил ранения.

Напомним, после тревожной ночи в Украине с объявлениями воздушных тревог, под утро в социальных сетях Белгордщины РФ заявили об очередной "бавовне".

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