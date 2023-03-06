Новая "бавовна" на Белгородщине: в воздухе видны следы

К утру 6 марта 2023 года новые взрывы прозвучали на Белгородщине.

После тревожной ночи в Украине с объявлениями воздушных тревог, под утро в социальных сетях Белгорщины РФ заявили об очередной "бавовне".

Об этом сообщают очевидцы в пабликах.

Громкие звуки слышали в Новом Осколе.

После громких звуков в небе нужны следы.

Россияне утверждают, что якобы сработала "система ПВО". Информация уточняется.

Добавим, что параллельно с "бавовной" на Белгородщине, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В то же время сообщается, что вражеских вылетов в сторону Украины не было.

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Напомним, что ранее Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ. Накануне в этой же области российская ПВО сбила свою же ракету.

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