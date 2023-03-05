6 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 марта, в православном календаре день памяти преподобного Тимофея. Он родился в итальянском городе Равенна и с юных лет трудился в местном монастыре у горы Олимп. Тогда архимадритом обители был святой Феоктист. Интересно, что Тимофей был другом и учеником преподобного Платона, исповедника Студийского.

С юности Тимофей решил посвятить себя монашеским подвигам. Поэтому он вел сдержанную жизнь, постоянно постился, много молился. Когда человек окончательно преодолел в себе плоть и стал далек от страстей, стал отличаться духовным совершенством. До самой смерти Тимофей соблюдал непорочность.

Благодаря его молитвам совершилось немало чудес. Он умел не только исцелять болезни, но и изгонять бесов. Долгое время скитался в горах и пустыне, жил одиноким и непрерывно молился. Дошел в такой жизни глубокой старости и умер в 795 году.

Приметы 6 марта

Народные приметы 6 марта / Фото: Pexels

Если 6 марта дует восточный ветер, скоро придет весна.

Метель означает, что желаемое тепло наступит через несколько дней.

Если вокруг деревьев растаял снег, ждите тепло.

Весна уже наступила, значит, и осень будет ранней.

Что завтра нельзя делать

Не стоит ругаться, злословить и ссориться. Церковь рекомендует воздержаться от веселья или громких развлечений. Тяжелые работы по дому и физическую работу выполнять также запрещено.

Что можно делать завтра

Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующие обязательно постятся. По возможности посещают церковь. Верили, что в ночь на 6 марта снятся вещие сны, а потому пытались обратить на них особое внимание. А еще считается, что лучше доделать любые начатые в этот день дела.

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