6 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Тимофія. Він народився в італійському місті Равенна і з юних років трудився у місцевому монастирі біля гори Олімп. Тоді архімадритом обителі був святий Феоктист. Цікаво, що Тимофій був другом та учнем преподобного Платона, сповідника Студійського.

З юності Тимофій вирішив присвятити себе чернечим подвигам. Тому він вів стримане життя, постійно постився, багато молився. Коли чоловік остаточно подолав у собі плоть та став далеким від пристрастей, почав вирізнятися духовною досконалістю. До самої смерті Тимофій дотримувався непорочності.

Завдяки його молитвам відбулося чимало чудес. Він вмів не лише зціляти недуги, але й виганяти бісів. Довгий час поневірявся у горах та пустелі, жив самотнім та безперервно молився. Дійшов в такому житті глибокої старості і помер 795 року.

Прикмети 6 березня

Народні прикмети 6 березня / Фото: Pexels

Якщо 6 березня дує східний вітер, скоро прийде весна.

Заметіль означає, що омріяне тепло настане через кілька днів.

Якщо навколо дерев розтанув сніг, чекайте на тепло.

Весна вже наступила, значить і осінь буде ранньою.

Що завтра не можна робити

Не варто лаятися, лихословити та сваритися. Церква рекомендує утриматися цього дня від веселощів чи гучних розваг. Важку роботу по дому та фізичну роботу виконувати також заборонено.

Що можна робити завтра

Все ще продовжується Великий піст, тому віряни обов'язково постяться. За можливості відвідують церкву. Вірили, що в ніч проти 6 березня сняться віщі сни, а тому намагалися звернути на них особливу увагу. А ще вважається, що краще доробити будь-які розпочаті цього дня справи.

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