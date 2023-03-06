Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Азии и Европы — СМИ

Саудовская Аравия дала понять, что видит рост спроса на нефть в Азии и Европе, повысив большинство цен на поставку сырой нефти в регионы.

Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что в этом году фьючерсы на нефть несколько упали, многие трейдеры энергоресурсов и руководители видят, что они повысятся — возможно, до 100 долларов за баррель — по мере того, как экономика Китая восстанавливается после отмены карантина из-за коронавируса и замедляется инфляция в других крупных экономиках.

Подконтрольное государству Saudi Aramco повысило большинство официальных продажных цен для Азии в апреле. Основной сорт компании Arab Light был поднят до 2,50 доллара за баррель выше регионального уровня, что на 50 центов больше уровня марта.

Цены для клиентов из США остались без изменений. Цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья подскочили на 1,30 доллара за баррель.

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Цена на нефть Brent в текущем году упала на 0,1% до 85,83 доллара за баррель. С середины 2022 года она упала — со 115 долларов США из-за замедления мировой экономики и более высоких процентных ставок, которые противостоят перебоям в поставках, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину.

Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и возглавляет группу производителей ОПЕК+ вместе с Россией.

Альянс из 23 стран предположил, что не будет увеличивать производство, по крайней мере, до следующего года.

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Aramco продает около 60% своей поставки сырой нефти в Азию, большинство из них по долгосрочным контрактам, цены на которые пересматриваются ежемесячно. Крупнейшими покупателями являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Ценовые решения компании часто придерживаются другие производители Персидского залива, такие как Ирак и Кувейт.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российская нефть резко упала в цене. Поэтому эксперты объяснили ограничение ее стоимости.

В то же время под чужими флагами российская нефть попадает в Европу в обход санкций.

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