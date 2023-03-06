Саудівська Аравія у квітні підвищить ціни на нафту для Азії та Європи - ЗМІ

Саудівська Аравія дала зрозуміти, що бачить зростання попиту на нафту в Азії та Європі, підвищивши більшість цін на постачання сирої нафти в регіони.

Про це пише Bloomberg.

Попри те, що цього року ф’ючерси на нафту дещо впали, багато трейдерів енергоресурсів і керівників бачать, що вони підвищаться — можливо, до 100 доларів за барель — у міру того, як економіка Китаю відновлюється після скасування карантину через коронавірус та сповільнюється інфляція в інших великих економіках.

Підконтрольна державі Saudi Aramco підвищила більшість офіційних продажних цін для Азії у квітні. Основний сорт компанії Arab Light було піднято до 2,50 долара за барель вище регіонального рівня, що на 50 центів більше рівня березня.

Ціни для клієнтів із США залишилися без змін. Ціни для Північно-Західної Європи та Середземномор'я підскочили аж на 1,30 долара за барель.

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Ціна на нафту Brent цього року впала на 0,1% до 85,83 долара за барель. З середини 2022 року вона впала ≈ зі 115 доларів США через уповільнення світової економіки та вищі процентні ставки, які протистоять перебоям у постачанні, спричиненим повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Саудівська Аравія є найбільшим у світі експортером нафти та очолює групу виробників ОПЕК+ разом із Росією.

Альянс із 23 країн припустив, що не буде збільшувати виробництво принаймні до наступного року.

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Aramco продає близько 60% свого постачання сирої нафти в Азію, більшість з них за довгостроковими контрактами, ціни на які переглядаються щомісяця. Найбільшими покупцями є Китай, Японія, Південна Корея та Індія.

Цінові рішення компанії часто дотримуються інші виробники Перської затоки, такі як Ірак і Кувейт.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що російська нафта різко впала в ціні. Тому експерти пояснили обмеження її вартості.

Водночас під чужими прапорами російська нафта потрапляє в Європу в обхід санкцій.

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