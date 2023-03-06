Астрологічний прогноз на 6 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на те, що статус дня – будній, він категорично не підходить для початку нових справ – успіхом вони не увінчаються. Також велика ймовірність необачних вчинків, які можуть мати ненайприємніші наслідки, тому бажано думати над кожним своїм кроком – особливо якщо він стосується бізнесу чи фінансів.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: моріон, агат.

За яку частину тіла відповідає: діафрагма, підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, лікування яких треба приступати відразу ж – за перевіреною схемою. Оскільки ліки блискавично всмоктуватимуться у кров, у цей день особливо не можна допускати передозування.

Харчування дня: є небезпека харчових отруєнь, тому важливо стежити за якістю та свіжістю продуктів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна займатися землею – розпушувати, копати.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу – в ній вдасться знайти нові сенси.

Сни дня: похмурі та неприємні сни, що наснилися цієї ночі, означатимуть, що щось у життя людини йде не так – можливо, вона рухається у бік, протилежний до потрібного.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри та робити ставки на тоталізаторі.

Афоризм дня: "Де той, хто визнав би, що ти маєш рацію? Так визнай сам себе таким, що має рацію!" (Фрідріх Ніцше).

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