Астрологический прогноз на 6 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на то, что статус дня – будний, он категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются. Также велика вероятность опрометчивых поступков, которые могут иметь не самые приятные последствия, поэтому желательно думать над каждым своим шагом – особенно если он касается бизнеса или финансов.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: морион, агат.

За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, к лечению которых надо приступать сразу же – по проверенной схеме. Поскольку лекарства будут молниеносно всасываться в кровь, в этот день особенно нельзя допускать передозировки.

Питание дня: есть опасность пищевых отравлений, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься землей – рыхлить, вскапывать.

Магия и мистика дня: можно штудировать духовную и эзотерическую литературу – в ней удастся найти новые смыслы.

Сны дня: мрачные и неприятные сны, приснившиеся этой ночью, будут означать, что что-то в жизнь человека идет не так – возможно, он движется в сторону, противоположную нужной.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры и делать ставки на тотализаторе.

Афоризм дня: "Где тот, кто признал бы, что ты прав? Так признай сам себя правым!" (Фридрих Ницше).

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