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Астрологический прогноз на 6 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
776
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на то, что статус дня – будний, он категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются. Также велика вероятность опрометчивых поступков, которые могут иметь не самые приятные последствия, поэтому желательно думать над каждым своим шагом – особенно если он касается бизнеса или финансов. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: морион, агат. 

За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, к лечению которых надо приступать сразу же – по проверенной схеме. Поскольку лекарства будут молниеносно всасываться в кровь, в этот день особенно нельзя допускать передозировки. 

Питание дня: есть опасность пищевых отравлений, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно заниматься землей – рыхлить, вскапывать. 

Магия и мистика дня: можно штудировать духовную и эзотерическую литературу – в ней удастся найти новые смыслы. 

Сны дня: мрачные и неприятные сны, приснившиеся этой ночью, будут означать, что что-то в жизнь человека идет не так – возможно, он движется в сторону, противоположную нужной. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры и делать ставки на тотализаторе. 

Афоризм дня: "Где тот, кто признал бы, что ты прав? Так признай сам себя правым!" (Фридрих Ницше). 

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Дата публикации
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