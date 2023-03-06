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Нова "бавовна" на Бєлгородщині: у повітрі видно сліди

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1282
Час на прочитання
1 хв
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Нова "бавовна" на Бєлгородщині: у повітрі видно сліди

Фото: ТСН.ua

Під ранок 6 березня 2023 року нові вибухи прозвучали на Бєлгородщині.

Після тривожної ночі в Україні з оголошеннями повітряних тривог, під ранок у соціальних мережах Бєлгорщини РФ заявили про чергову "бавовну".

Про це повідомляють очевидці у пабліках.

Гучні звуки чули в Новому Осколі. 

А після гучних звуків у небі потрібні сліди. 

Росіяни переконують, що нібито спрацювала "система ППО". Інформація уточнюється.

Додамо, що паралельно з "бавовною" на Бєлгородщині, у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Водночас повідомляється, що ворожих вильотів у бік України не було. 

Нагадаємо, що раніше Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ. Напередодні у цій же області російська ППО збила свою ж ракету.

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Дата публікації
Перегляди
1282
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