Нова "бавовна" на Бєлгородщині: у повітрі видно сліди

Під ранок 6 березня 2023 року нові вибухи прозвучали на Бєлгородщині.
Після тривожної ночі в Україні з оголошеннями повітряних тривог, під ранок у соціальних мережах Бєлгорщини РФ заявили про чергову "бавовну".
Про це повідомляють очевидці у пабліках.
Гучні звуки чули в Новому Осколі.
А після гучних звуків у небі потрібні сліди.
Росіяни переконують, що нібито спрацювала "система ППО". Інформація уточнюється.
Додамо, що паралельно з "бавовною" на Бєлгородщині, у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Водночас повідомляється, що ворожих вильотів у бік України не було.
Нагадаємо, що раніше Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ. Напередодні у цій же області російська ППО збила свою ж ракету.
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