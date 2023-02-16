У Бєлгородській області російська ППО збила свою ж ракету

Губернатор Бєлгородської області заявив про успішне збиття цілі, але не уточнив, що це була російська ракета.

У середу ввечері, 15 лютого, в Бєлгородській області РФ окупанти збили свою ж ракету.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, російське ППО збило ракету в Івянському районі. Губернатор області Вячеслав Гладков заявив про успішне збиття ракети о 22:00 год., проте не уточнив, що це була російська ракета.

"Правда вже за дві години виявилось, що збили ракету х35/х59, яка виключно стоїть на озброєнні окупантів. Тобто росіяни збили ракету росіян, яка атакувала Белгород. А потім будуть казати, що самі себе не обстрілюють. Якось невдобно вийшло", - написав Андрющенко.

скришот із соцмереж

скришот зі соцмереж

У четвер, 9 лютого, губернатор регіону Вячеслав Гладков повідомляв про нібито "масований обстріл" села Муром Шебекинського міського округу та збиття трьох ракет у Грайворонському міському окрузі.

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