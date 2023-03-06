В Росії строковик влаштував стрілянину: є загиблий

У Курській області Росії сталася стрілянина між строковиками. Один із них загинув.

За даними ASTRA, інцидент стався 6 березня о другій годині ночі в 37-й мотострілецькій бригаді в/ч 69647.

Відомо, що 22-річний вартовий на ім'я Магомед почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув, попросив зупинитися, спитавши, хто іде. Проте відповіді не було, і строковик відкрив вогонь.

Унаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану, ще один 22-річний солдат з Новосибірська отримав поранення.

Нагадаємо, після тривожної ночі в Україні з оголошеннями повітряних тривог, під ранок у соціальних мережах Бєлгордщини РФ заявили про чергову "бавовну".

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