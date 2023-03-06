У Росії горів пункт, де збирають допомогу окупантам (фото)

Інцидент стався у ніч проти 6 березня.
У Росії невідомі підпалили пункт збору допомоги для мобілізованих росіян у Новосибірську. У приміщенні розбили вікно і жбурнули ганчір'я, яке горіло.
Про це повідомив голова адміністрації Радянського району міста Дмитро Олєнніков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Олєнніков, згідно з російською пропагандою, переконує, палаюче ганчір'я лише намагалися кинути. Втім, потім визнає, що все таки була пожежу, яку нібито "миттєво" загасили.
"Намагалися підпалити ресурсний центр на Новоморській, пошкодження незначні. Розбили вікно і намагалися кинути (палаюче. - Ред.) ганчір'я. Вікно розбито, загасили миттєво", - стверджує російський посадовець.
ASTRA повідомляє, що інцидент стався о 4 годині ранку 6 березня. Невідомо намагалися підпалити будівлю, де збирають посилки для мобілізованих окупантів, яких відправляють на війну проти України.
Нагадаємо, у Росії у селищі Магдагачі Амурської області горіла будівля комісаріату. Голова району Андрій Горюнов вважає, що нападники намагалися знищити картотеки.
До того у російському Єкатеринбурзі активісти легіону "Свобода Росії" підпалили залізничні потяги з пальним, яке мали доправити окупантам, які воюють в Україні.
А нещодавно у Росії у Ростовській області горів нафтопереробний завод.
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