В Амурській області невідомі підпалили військкомат

Нібито хотіли знищити картотеку.
У Росії не припиняються навмисні підпали військкоматів. У ніч проти 11 лютого селищі Магдагачі Амурської області будівлю комісаріату.
Про це повідомляють російські Телеграм-канали та ЗМП.
Зазначається, що близько 05:00 невідомі підпалили віконний блок у будівлі військкомату. Згодом вогонь поширився на кабінети. Займання вдалося ліквідувати. Працівники не постраждали.
"Вночі хтось підійшов до будівлі, розбив вікно і кинув усередину імовірно пляшку з легкозаймистою рідиною. Зайнялася віконна рама", - пише Baza.
Голова району Андрій Горюнов вважає, що нападники намагалися знищити картотеки, повідомляє Amur Mash. Справою займається регіональне управління МВС. Палія поки що не знайшли.
Нагадаємо, у Ростові-на-Дону затримали трьох молодиків, двоє з яких неповнолітні. Їх підозрюють у тому, що вони планували підпалити військкомат. Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство.
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