У Москві знову масштабна пожежа: що відомо

У середу зранку, 11 січня, у Москві сталася пожежа на вулиці Бориса Пастернака. Місцеві жителі кажуть, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ РФ.

Відомо, що спалахнула цистерна з дизельним паливом на будівельному майданчику. Вогонь перекинувся на кілька автомобілів, які стояли на парковці по сусідству.

В результаті пожежі ніхто не постраждав, проте шість транспортних засобів згоріли дотла.

Нещодавні пожежі у Росії

У вівторок, 10 грудня, стало відомом про пожежу у підмосковному селищі Відрадне – зайнялися складські приміщення.

У Москві також сталося займання в одному з корпусів будівлі Міністерства закордонних.

У навчальній частині в Оренбурзькій області РФ згорів наметовий табір мобілізованих. Пожежа спалахнула під ранок 9 січня.

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