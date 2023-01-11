В Москве снова масштабный пожар: что известно

В среду утром, 11 января, в Москве произошел пожар на улице Бориса Пастернака. Местные жители говорят, что на небо поднялся огромный столб черного дыма.

Об этом пишут местные Telegram-каналы и пропагандистские СМИ РФ.

Известно, что загорелась цистерна с дизельным топливом на строительной площадке. Огонь опрокинулся на несколько автомобилей, стоявших на парковке по соседству.

В результате пожара никто не пострадал, однако шесть транспортных средств сгорели дотла.

Недавние пожары в России

Во вторник, 10 декабря, стало известно о пожаре в подмосковном поселке Отрадное – занялись складские помещения.

В Москве также произошло возгорание в одном из корпусов здания Министерства иностранных.

В учебной части в Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных. Пожар вспыхнул под утро 9 января.

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