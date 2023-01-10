Під Москвою вже вдруге за день спалахнула пожежа: що відомо (відео)

Останнім часом пожеж у РФ побільшало.
Знову палає. У Росії вже вдруге за день зайнялися складські приміщення. На цей раз пожежа почалася у підмосковному селищі Відрадне.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на МНС РФ по Московській області.
Зазначається, що пожежа почалася на складі за торговим центром у підмосковному селищі Відрадне на площі 240 кв. метрів. Відомості про постраждалих не надходили. За даними з відкритих джерел, пожежа відбувається біля торгового центру "Отрада".
Також у Мережі вже з'явилося відео з місця подій.
Нагадаємо, що сьогодні на півночі Москви сталася велика пожежа біля метро "Дмитрівська". Там спалахнули дві тисячі квадратних метрів. Зазначається, що займання виникло в складських приміщеннях - в автосервісі. Також горить склад парфумерних виробів. Крім того, поруч в прилеглому триповерховому крилі розміщений гуртожиток. На нього теж поширився вогонь.
Варто зазначити, що останнім часом у РФ побільше пожеж, зокрема і у столиці - Москві, де днями в одному з корпусів будівлі Міністерства закордонних справ сталося займання.
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