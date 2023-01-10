На півночі Москви сталася велика пожежа: що відомо (відео)

У вівторок, 10 січня, на півночі Москви сталася велика пожежа біля метро "Дмитрівська". Горить уже дві тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали та ЗМП.

Зазначається, що займання виникло в складських приміщеннях - в автосервісі. Також горить склад парфумерних виробів. Крім того, поруч в прилеглому триповерховому крилі розміщений гуртожиток. На нього теж поширився вогонь.

Внаслідок сильної пожежі обвалився дах будівлі. Наразі понад 230 людей еваку.ювали і із приміщень складу. Наразі про постраждалих невідомо. Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза детонації балонів.

До гасіння пожежі залучили авіацію.

Нагадаємо, у Москві в одному з корпусів будівлі Міністерства закордонних справ РФ сталося займання. За попередньою інформацією, причиною пожежі було закорочення на електрощиті.

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