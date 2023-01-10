Дружина поскаржилася чоловікові на коханця і вмовила його вбити

У Індії дружина поскаржилася чоловіку на коханця та вмовила його вбити. 29-річна Ріна, дружина 32-річного Гангеша, мала позашлюбні стосунки з 32-річним Полом.

Останнього знайшли мертвим після того, як він нібито змушував Ріну займатися секс-бізнесом, щоб заробити гроші, повідомляє The Indian Express.

Гангеш, залежний від алкоголю, не приходив додому щодня. Тим часом у Ріни зав’язалися позашлюбні стосунки з Полом. Коли Гангеш поїхав на роботу в інше місто, Ріна переїхала до дому Пола. Але через кілька днів Пол почав змушувати її займатися секс-бізнесом.

Ріна розповіла про це своєму чоловіку Гангешу і вони вирішили вбити Пола. Вони отруїли їжу Пола у нього вдома, а потім задушили його до смерті за допомогою дроту.

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Гангеш зателефонував своєму 28-річному другові Біджою і покликав його, щоб нібито допомогти з дитиною, яка захворіла. Біджой був шокований, побачивши тіло Пола, коли прибув на місце.

Хоча Біджой спочатку відмовився брати участь у плані, пара благала його, і він погодився. Гангеш і Біджой перевезли тіло Пола на велосипеді близько 6 км, щоб скинути його біля дороги.

Наступного дня перехожі виявили тіло та повідомили поліцію. Вона перевірила записи з камер відеоспостереження і з'ясувала, що Гангеш причетний до вбивства.

Поліція дізналася, що Гангеш і Ріна звільнила свій будинок і переїхала. Спочатку вдалося заарештувати пару, а потім Біджоя, який допомагав їм сховати тіло.

Нагадаємо, індійський пенсіонер, який втратив 59-річну дружину під час пандемії коронавірусу, витратив 2500 фунтів стерлінгів (понад 111 тис. грн) на ляльку в натуральну величину, зроблену за її зображенням.

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