В Индии жена пожаловалась мужу на любовника и уговорила его убить. 29-летняя Рина, жена 32-летнего Гангеша, имела внебрачные отношения с 32-летним Полом.

Последнего нашли мертвым после того, как он якобы заставлял Рину заниматься секс-бизнесом, чтобы заработать деньги, сообщает The Indian Express.

Гангеш, зависимый от алкоголя, не приходил домой каждый день. Тем временем у Рины завязались внебрачные отношения с Полом. Когда Гангеш уехал на работу в другой город, Рина переехала в дом Пола. Но через несколько дней Пол стал принуждать ее заниматься секс-бизнесом.

Рина рассказала об этом своему мужу Гангешу, и они решили убить Пола. Они отравили еду Пола у него дома, а затем задушили его до смерти с помощью проволоки.

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Гангеш позвонил своему 28-летнему другу Биджою и позвал его, чтобы якобы помочь с заболевшим ребенком. Биджой был в шоке, увидев тело Пола, когда прибыл на место.

Хотя Биджой сначала отказался участвовать в плане, пара умоляла его, и он согласился. Гангеш и Биджой перевезли тело Пола на велосипеде около 6 км, чтобы сбросить его у дороги.

На следующий день прохожие обнаружили тело и сообщили в полицию. Она проверила записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что Гангеш причастен к убийству.

Полиция узнала, что Гангеш и Рина освободили свой дом и переехали. Сначала удалось арестовать пару, а затем Биджоя, помогавшего им скрыть тело.

Напомним, индийский пенсионер, потерявший 59-летнюю жену во время пандемии коронавируса, потратил 2500 фунтов стерлингов (более 111 тыс. грн) на куклу в натуральную величину, сделанную по ее изображению.

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