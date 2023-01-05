У Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на заводі: що відомо

У російському Санкт-Петербурзі 5 січня сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ". За попередніми даними,є загиблі.

Про це повідомляють Телеграм-канали, а також засоби масової пропаганди.

Зазначається, що зранку стовп контрастного диму виднівся на Пулковському шосе. Пожежа охопила 420 квадратних метрів будівлі, що має кілька поверхів. Десяткам рятувальників вдалося локалізувати місце займання.

На момент загоряння в будівлі перебували люди. На місці пожежі виявили вже два тіла.

До слова, на сайті "Білорусь-МТЗ" йдеться, що товариство здійснює продаж тракторної, сільськогосподарської, комунальної, будівельно-дорожньої техніки тощо. Головними постачальниками є білоруські та російські підприємства, серед яких "Мінський тракторний завод", "Сальськсільмаш", "Орелбудмаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".

Нагадаємо, 29 грудня біля російського Санкт-Петербурга в місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер "Арктика". Займання виникло на його борту. За попередньою інформацією, горіли дві каюти площею десять квадратних метрів.

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