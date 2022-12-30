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У передмісті Санкт-Петербурга спалахнув нафтовий танкер (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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408
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У передмісті Санкт-Петербурга спалахнув нафтовий танкер (відео)

Фото: Associated Press

Причини займання поки не відомі.

У п'ятницю, 29 грудня, біля російського Санкт-Петербурга у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер "Арктика".

Про це повідомляють російські засби масової пропаганди.

Зазначається, нафтовий танкер був пришвартований у Кронштадті для проведення ремонтних робіт. Займання виникло на його борту. За попередньою інформацією, горять дві каюти площею десять квадратних метрів.

Пожежі надано другий рівень складності. Її причини поки не називають. 

На місце гасіння прибув голова адміністрації Кронштадтського району Санкт-Петербурга Андрій Кононов. Втім, коментувати пожежу він відмовився, пишуть ЗМП. Але чиновник зауважив, що про жертв не повідомлялося.

Нагадаємо, останнім часом у Росії побільшало пожеж. Зокрема, в тому ж Санкт-Петербурзі горіла будівля на території машинобудівного заводу "Зірка".

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Дата публікації
Перегляди
408
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