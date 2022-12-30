Росіяни розстріляли на подвір’ї: на Херсонщині ексгумували тіло 56-річної жінки

Жінка зробила зауваження загарбникам, які заїхали на її подвір’я на важкій техніці.

На Херсонщині ексгумували тіло 56-річної жительки Правдиного, яку розстріляли на подвір'ї будинку військові РФ під час окупації села. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила прокуратура Херсонській області.

За даними слідства, у вересні 2022 року військові РФ, які окупували с. Правдине на Херсонщині, заїхали важкою технікою на подвір’я місцевої жительки. Коли жінка висловила своє невдоволення, військовослужбовці її розстріляли на власному подвір’ї з автоматичної зброї.

Загиблу поховали односельці на місцевому кладовищі. Наразі тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Нагадаємо, у Бериславському районі поблизу одного із сіл прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції виявили прикопаним у лісосмузі тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

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