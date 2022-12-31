У Росії пожежа на Ростовській АЕС: є загиблий

За офіційною версією, причиною загоряння стало те, що під час робіт на енергоблоці спалахнуло мастило у трансформаторі.

У суботу, 31 грудня, близько 20 години (за місцевим часом) у російському місті Волгодонську на Ростовській АЕС сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві сайти з посиланням на "Росенергоатом".

За офіційною версією, причиною загоряння стало те, що під час робіт на енергоблоці №3 на трансформаторі спалахнуло мастило.

Внаслідок цього інциденту загинув один працівник, інший - перебуває в реанімації.

На місці події працюють усі екстрені служби. Енергоблок, де сталася НП, не працює, його відключено від мережі.

Місцеві видання повідомляють, що 1 грудня енергоблок №3 Ростовської АЕС було зупинено для проведення планового капітального ремонту тривалістю 43 доби.

На енергоблоці заплановано капітальний ремонт реакторної установки та її основного обладнання, капітальний ремонт турбогенератора, ремонт основного обладнання турбінного відділення та ремонт систем безпеки.

Нагадаємо, раніше поблизу російського Новочеркаська Ростовської області згоріла казарма окупантів, що належала 150-й мотострілецькій дивізії.

Читайте також: