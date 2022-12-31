Британський історик прогнозує завершення війни до літа

Ян Кершоу пояснює свою думку тим, що поточний рівень виснаження важко витримати обом сторонам. Важливим буде те, яким буде стан збройних сил обох сторін наприкінці нинішньої зими.

Загарбницька російська війна проти України завершиться до середини наступного року.

Про це британський історик Ян Кершоу сказав в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, передає "Укрінформ".

"Навесні ми побачимо, чи готові українці за підтримки Заходу до нового наступу, який відкине нападників. Якщо це так, то ми можемо бути на шляху до того чи іншого рішення навесні, чи влітку… Я припускаю, що війна закінчиться за пів року", - сказав 79-річний історик.

Кершоу пояснює свою думку тим, що поточний рівень виснаження важко витримати обом сторонам. Важливим буде те, яким буде стан збройних сил обох сторін наприкінці нинішньої зими.

"Це буде дуже важка зима для України, але, звичайно, також для багатьох росіян", - зауважив історик.

Кершоу наголосив, що Путін має великодержавні фантазії, та порівняв його зі Сталіним. Російський президент, за його словами, опинився в становищі, якого він ніколи не передбачав.

"Зараз триває війна, яку він не може виграти і яка є дуже дорогою та руйнівною",- зазначив він.

Історик підкреслив, що Росія зараз ізольована, принаймні в Європі, тож у цьому сенсі рішення про вторгнення в Україну було "дорогим". "Воно змінить Європу, але поки не можна передбачити, як саме", – сказав Кершоу.

На переконання британського історика, війна вже нав’язала нам нову енергетичну політику і спричинила рецесію.

Нагадаємо, військові ЗСУ вдарили по низці районів зосередження росіян та уразили важливий об’єкт.

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