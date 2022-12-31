Британский историк прогнозирует завершение войны к лету

Ян Кершоу объясняет свое мнение тем, что текущий уровень истощения тяжело выдержать обоим сторонам. Важным будет то, каким будет состояние вооруженных сил обеих сторон в конце нынешней зимы.

Захватническая российская война против Украины завершится к середине следующего года.

Об этом британский историк Ян Кершоу сказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, передает "Укринформ".

"Весной мы увидим, готовы ли украинцы при поддержке Запада к новому наступлению, которое отбросит нападающих. Если это так, то мы можем быть на пути к тому или иному решению весной или летом… Я предполагаю, что война закончится через полгода", – сказал 79-летний историк.

Кершоу объясняет свое мнение тем, что текущий уровень истощения тяжело выдержать обоим стороам. Важным будет то, каким будет состояние вооруженных сил обеих сторон в конце нынешней зимы.

"Это будет очень тяжелая зима для Украины, но, конечно, тоже для многих россиян", — заметил историк.

Кершоу подчеркнул, что у Путина великодержавные фантазии, и сравнил его со Сталиным. Российский президент, по его словам, оказался в положении, которого он никогда не предвидел.

"Сейчас идет война, которую он не может выиграть и которая очень дорогая и разрушительная", - отметил он.

Историк подчеркнул, что Россия сейчас изолирована, по крайней мере, в Европе, поэтому в этом смысле решение о вторжении в Украину было "дорогим". "Оно изменит Европу, но пока нельзя предсказать, как именно", – сказал Кершоу.

По убеждению британского историка, война уже навязала нам новую энергетическую политику и повлекла за собой рецессию.

Напомним, военные ВСУ ударили по ряду районов сосредоточение россиян и поразили важный объект.

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