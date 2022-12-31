Борис Джонсон удивил новогодними предсказаниями: вспомнил о Путине и Китае

За несколько часов до полуночи бывший британский премьер предсказал, каким будет 2023 год.
Британский политик Борис Джонсон, недавно занимавший пост главы правительства и из-за приверженности Украине получивший прозвище "Джонсонюк", обнародовал свои новогодние предсказания.
Видео с прогнозами на новый год вечером 31 декабря он опубликовал в Twitter.
"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция будет продолжать снижаться. Китай оправится от омикрон. Путин проиграет в Украине”, – заявил Борис Джонсон.
Здесь мы имеем новый год предположений! Inflation будет идти вниз. Китай был recover from omicron. Putin will lose в Украине. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022
В целом, по его словам, 2023 год будет значительно лучше, чем 2022.
"Решитесь мечтать. Счастливого Нового года!” – призвал бывший британский премьер-министр.
Напомним, ранее Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины, а затем произнес поздравление с Рождеством на украинском языке.
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