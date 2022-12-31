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Борис Джонсон удивил новогодними предсказаниями: вспомнил о Путине и Китае

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3652
Время на прочтение
1 мин
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Борис Джонсон удивил новогодними предсказаниями: вспомнил о Путине и Китае

Фото: Associated Press

За несколько часов до полуночи бывший британский премьер предсказал, каким будет 2023 год.

Британский политик Борис Джонсон, недавно занимавший пост главы правительства и из-за приверженности Украине получивший прозвище "Джонсонюк", обнародовал свои новогодние предсказания.

Видео с прогнозами на новый год вечером 31 декабря он опубликовал в Twitter.

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция будет продолжать снижаться. Китай оправится от омикрон. Путин проиграет в Украине”, – заявил Борис Джонсон.

В целом, по его словам, 2023 год будет значительно лучше, чем 2022.

"Решитесь мечтать. Счастливого Нового года!” – призвал бывший британский премьер-министр.

Напомним, ранее Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины, а затем произнес поздравление с Рождеством на украинском языке.

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Дата публикации
Просмотры
3652
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