"Слава Украине!": Джонсон поздравил военных с Днем ВСУ

Британский экспремьер обратился к украинским героям
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.
Об этом идет речь в сервисе микроблогов Twitter.
Посещение моих больших рычагов к героическому украинскому муниципальному языку на Украину's Armed Forces Day. UK is with you to victory and always. Слава Украина— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 6, 2022
"Отправляю лучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами к победе и всегда. Слава Украине", — говорится в сообщении в социальной сети.
День Вооруженных сил Украины 6 декабря 2022
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в больнице, где поздравил раненых украинских бойцов с Днем Вооруженных Сил Украины. Он вручил украинским героям государственные награды.
Ранее 6 декабря 2022 года на сайтах в РФ появились поздравления с Днем ВСУ. Таким образом, кибервоины Сил обороны поздравили коллег с профессиональным праздником.
Украинский лидер Владимир Зеленский 6 декабря поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины. В этот день он отправился в Донецкую и Харьковскую области.
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