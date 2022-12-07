"Слава Украине!": Джонсон поздравил военных с Днем ВСУ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом идет речь в сервисе микроблогов Twitter.

Посещение моих больших рычагов к героическому украинскому муниципальному языку на Украину's Armed Forces Day. UK is with you to victory and always. Слава Украина — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 6, 2022

"Отправляю лучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами к победе и всегда. Слава Украине", — говорится в сообщении в социальной сети.

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День Вооруженных сил Украины 6 декабря 2022

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в больнице, где поздравил раненых украинских бойцов с Днем Вооруженных Сил Украины. Он вручил украинским героям государственные награды.

Ранее 6 декабря 2022 года на сайтах в РФ появились поздравления с Днем ВСУ. Таким образом, кибервоины Сил обороны поздравили коллег с профессиональным праздником.

Украинский лидер Владимир Зеленский 6 декабря поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины. В этот день он отправился в Донецкую и Харьковскую области.

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