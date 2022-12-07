Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Слава Украине!": Джонсон поздравил военных с Днем ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Слава Украине!": Джонсон поздравил военных с Днем ВСУ

Фото: Офис президента Украины

Британский экспремьер обратился к украинским героям

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом идет речь в сервисе микроблогов Twitter.

"Отправляю лучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами к победе и всегда. Слава Украине", — говорится в сообщении в социальной сети.

День Вооруженных сил Украины 6 декабря 2022

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в больнице, где поздравил раненых украинских бойцов с Днем Вооруженных Сил Украины. Он вручил украинским героям государственные награды.

Ранее 6 декабря 2022 года на сайтах в РФ появились поздравления с Днем ВСУ. Таким образом, кибервоины Сил обороны поздравили коллег с профессиональным праздником.

Украинский лидер Владимир Зеленский 6 декабря поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины. В этот день он отправился в Донецкую и Харьковскую области.

Читайте также:

Борис Джонсон пошатнул репутацию европейских союзников Украины

Борис Джонсон пошатнул репутацию европейских союзников Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
385
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация