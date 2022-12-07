"Слава Україні!": Джонсон привітав військових з Днем ЗСУ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.

Про це йдеться у сервісі мікроблогів Twitter.

Sending my best wishes to the heroic Ukrainian military on Ukraine’s Armed Forces Day. The UK is with you to victory and always. Slava Ukraini — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 6, 2022

"Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

Також читайте Київрада присвоїла Джонсону звання Почесного громадянина Києва

День Збройних сил України 6 грудня 2022

Президент України Володимир Зеленський побував у лікарні, де привітав поранених українських бійців з Днем Збройних Сил України. Він вручив українським героям державні нагороди.

Раніше 6 грудня 2022 року на сайтах в РФ з’явилися привітання з Днем ЗСУ. Таким чином кібервоїни Сил оборони привітали колег із професійним святом.

Український лідер Володимир Зеленський 6 грудня подякував воїнам ЗСУ за захист України. Цього дня він вирушив у Донецьку та Харківську області.

Читайте також:

Джонсон похитнув репутацію європейських союзників України