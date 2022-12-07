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"Слава Україні!": Джонсон привітав військових з Днем ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Слава Україні!": Джонсон привітав військових з Днем ЗСУ

Фото: Офіс президента України

Британський експрем'єр звернувся до українських героїв

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.

Про це йдеться у сервісі мікроблогів Twitter.

"Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі. 

День Збройних сил України 6 грудня 2022

Президент України Володимир Зеленський побував у лікарні, де привітав поранених українських бійців з Днем Збройних Сил України. Він вручив українським героям державні нагороди. 

Раніше 6 грудня 2022 року на сайтах в РФ з’явилися привітання з Днем ЗСУ. Таким чином кібервоїни Сил оборони привітали колег із професійним святом. 

Український лідер Володимир Зеленський 6 грудня подякував воїнам ЗСУ за захист України. Цього дня він вирушив у Донецьку та Харківську області. 

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Дата публікації
Перегляди
61
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