"Слава Україні!": Джонсон привітав військових з Днем ЗСУ

Британський експрем'єр звернувся до українських героїв
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.
Про це йдеться у сервісі мікроблогів Twitter.
Sending my best wishes to the heroic Ukrainian military on Ukraine’s Armed Forces Day. The UK is with you to victory and always. Slava Ukraini— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 6, 2022
"Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.
День Збройних сил України 6 грудня 2022
Президент України Володимир Зеленський побував у лікарні, де привітав поранених українських бійців з Днем Збройних Сил України. Він вручив українським героям державні нагороди.
Раніше 6 грудня 2022 року на сайтах в РФ з’явилися привітання з Днем ЗСУ. Таким чином кібервоїни Сил оборони привітали колег із професійним святом.
Український лідер Володимир Зеленський 6 грудня подякував воїнам ЗСУ за захист України. Цього дня він вирушив у Донецьку та Харківську області.
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