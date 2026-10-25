Українські військові можуть безплатно зберегти біоматеріал для майбутнього батьківства

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Захисники та захисниці, які вирушають на фронт або проходять службу в зоні бойових дій, можуть зберегти сперматозоїди, яйцеклітини чи ембріони. Це дає їм шанс на біологічне батьківство, навіть якщо поранення або інші наслідки війни вплинуть на репродуктивне здоров’я. Ініціатива створення сучасного кріосховища належить акушеру-гінекологу, заступнику медичного директора з дитячої інфекційної патології Андрію Деркачу. Лікар представив проєкт благодійникам і запропонував залучити підтримку для закупівлі обладнання та оновлення приміщень.

КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» став першим та єдиним державним закладом столиці, який уклав договори з Національною службою здоров’я України за напрямами лікування безпліддя за допомогою кріоконсервації біоматеріалу військовослужбовців.

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У Центрі встановили й налаштували сучасну систему кондиціонування, вентиляції та контролю мікроклімату. Вона допомагає підтримувати необхідні показники температури, вологості й тиску та створює безпечні умови для зберігання біоматеріалу в рідкому азоті.

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«Система вентиляції та кондиціонування — це основа роботи всього кріосховища. Біоматеріал зберігається в рідкому азоті, однак для контейнерів необхідно створити спеціальні умови, чітко визначені законодавством. Потрібно постійно контролювати рівень вологості, температуру та тиск. Основу цієї системи вдалося встановити завдяки підтримці ГО „Фундації Течія“ та ГО „Кіноспілка“. Окрема подяка Олегу Кроту та Артему Колюбаєву», — розповів Андрій Деркач, лікар акушер-гінеколог.

Заклад також отримав станцію ICSI та антивібраційний стіл. Це обладнання використовують для точкового введення сперматозоїда безпосередньо в яйцеклітину без найменших мікроколивань, що підвищує точність процедури та шанси на успішну вагітність.

Можливість зберегти біоматеріал особливо важлива для військовослужбовців, які щодня ризикують життям і здоров’ям. Послуги кріобанку також доступні цивільним пацієнтам, які готуються до лікування, здатного вплинути на репродуктивну функцію. Зокрема, йдеться про хіміотерапію, променеву терапію та складні хірургічні втручання.

Крім того, для Центру придбали ламінарні шафи, камеру Маклера та спеціальні резервуари для тривалого зберігання заморожених клітин і ембріонів. Нове обладнання дозволяє підтримувати стерильність під час медичних маніпуляцій і проводити точний аналіз біоматеріалу.

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«Ми підтримуємо не лише ідеї, а й людей, здатних утілювати їх у життя та приносити реальну користь. Андрій завжди чітко пояснює, як працюватиме проєкт і що саме він змінить для пацієнтів. І щоразу результат повністю відповідає його словам», — прокоментував Олег Крот, засновник «Фундації Течія».

У закладі також створили лабораторію реабілітації для вагітних і жінок у післяпологовому періоді, відремонтували відділення репродуктології та частину реабілітаційних приміщень.

Проєкт профінансували ГО «Фундація Течія» та ГО «Кіноспілка». Загалом на закупівлю обладнання і медикаментів, облаштування кріосховища, ремонт відділень та відновлення пошкоджених приміщень медичного закладу спрямували 8,5 млн грн.

Співпраця Центру з благодійниками розпочалася після російського обстрілу дитячої інфекційної лікарні в Києві. Тоді в будівлі було пошкоджено близько 47 вікон і покрівлю. Завдяки допомозі партнерів приміщення вдалося швидко загерметизувати та підготувати до холодів. Для потреб лікарні також передали медикаменти. Наступним етапом співпраці стало створення кріосховища та оновлення матеріально-технічної бази Центру.

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Щоб отримати детальну інформацію та скористатися послугами Центру щодо кріоконсервації, необхідно звернутися до КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 16. Контактний телефон завідувача відділення та лікаря-репродуктолога: (067) 709 00 76. А також телефон координатора проєкту: (066) 545 96 63.

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