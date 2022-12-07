Нові санкції Євросоюзу можуть торкнутися гірничодобувного сектора РФ - FT

Також у під санкції попадуть три банки та 180 осіб

Європейська комісія розглядає у новому пакеті санкції проти російського гірничодобувного сектору економіки Росії.

Про це пише Financial Times.

Нові обмеження можуть ввести в рамках дев'ятого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Європейські чиновники сподіваються, що нові санкції відносно Росії будуть погоджені наступного тижня.

Тако у новому пакеті санкцій планують ввести контроль за експортом цивільних технологій, які Росія може використовувати на своїх військових заводах для виробництва зброї.

Також у під санкції попадуть три банки та 180 осіб.

"Санкції, ймовірно, торкнуться чотирьох російських каналів, які, як вважають у ЄС, використовуються Москвою для пропаганди. Крім того, буде введена заборона на угоди з російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що означатиме для світових споживачів нове обмеження ціни на російську нафту.

Також ми інформували, що набуло чинності ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти.

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