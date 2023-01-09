В навчальній частині в Росії спалахнули намети мобілізованих: відео

Російський мобілізований каже, що винуватцями пожежі є п'яні офіцери.

У навчальній частині в Нижній Павлівці, що в Оренбурзькій області РФ, згорів наметовий табір мобілізованих. Пожежа спалахнула під ранок 9 січня.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали з посиланням на слова одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску, тож військовим довелося чекати на міських рятувальників. Ймовірними винуватцями пожежі мобілізований назвав п'яних офіцерів.

Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області.

"Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга приїхала, тут уже догоряє", — сказав очевидець пожежі.

П'ять днів тому наметовий табір мобілізованих спалахнув у Черемхах Омської області. Причиною пожежі називають іскру від печі.

Мобілізація в РФ

Росія може розпочати другу хвилю мобілізації від 15 січня і мобілізувати до пів мільйона людей - такі дані подає українська розвідка. Окупанти будуть використовувати поповнення для підготовки наступу на кількох напрямках. Але замість стратегічної переваги у війні з Україною мобілізація може створити для російського командування великі проблеми.

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