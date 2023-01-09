"Не виключаю і не обіцяю": Столтенберг – про постачання танків Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допускає можливість постачання країнами Альянсу важких танків Україні.

Про це він заявив про це в інтерв'ю Svenska Dagbladet.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість отримання Україною німецьких танків Leopard або американських Abrams, генсек НАТО заявив: "Не відкидаю. Але й обіцяти нічого не буду".

Столтенберг вкотре повторив, що війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів. Проте запевнив, що протягом бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю, аби Київ мав сильні позиції за столом майбутніх переговорів.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна залишилася незалежною, то ми маємо продовжувати її підтримувати зброєю", — закликав вінш.

Також генсек НАТО виступив за збільшення цільового рівня видатків на оборону у країнах Альянсу, який зараз дорівнює 2% ВВП.

"Одна із пропозицій, яку багато хто вважає розумною, полягає в тому, що 2% мають бути не метою, а мінімумом. Я розумію, що урядам може бути важко знайти гроші на це, але, на жаль, ми живемо в небезпечному світі і ми маємо підтримувати мир. Це коштує грошей", – підсумував Столтенберг.

Танки для ЗСУ: чому Захід вагається

Раніше у ЗМІ повідомили, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2. Своєю чергою Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

За інформацією видання Politico, Зеленський закликав Вашингтон постачати сучасні танки та літаки, але Байден залишився непохитним. У Пентагоні пояснили, що не передають ЗСУ танки Abrams через складнощі в експлуатації.

Тим часом в Німеччині заявили, що не планують самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами по НАТО. Канцлер Олаф Шольц аргументує це рішення "політикою обережності".

Польща заявила, що може передати Україні танки Leopard 2, але не хоче робити це одноосібно.