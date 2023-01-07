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Польща може передати Україні танки Leopard 2: Моравецький назвав умову

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1886
Час на прочитання
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Польща може передати Україні танки Leopard 2: Моравецький назвав умову

Фото: Associated Press

Польща одноосібно не передаватиме Україні бойові танки. 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна не готова одноосібно передати України танки Leopard 2, але але домовляється про коаліцію для постачань.

Про це пише Wyborcza.pl

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що без коаліції Польща одноосібно не передаватиме Україні бойові танки. 

"Разом з президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка передала б таку важку техніку", - відповів прем'єр на питання про можливу передачу Україні танків Leopard 2", - сказав Матеуш Моравецький. 

Нагадаємо, Фінляндія планує передати Україні бойові танки Leopard 2. Однак таке рішення має бути ухвалене в Європі на широкому рівні.

Також керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення німецького федерального уряду щодо постачання до України бронетранспортери Marder.

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Дата публікації
Перегляди
1886
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