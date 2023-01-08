Чи почне Росія новий наступ у лютому: Данілов пояснив

Росіяни готуються до нового загострення на фронті, не виключають у РНБО.

Що може очікувати Україну на початку 2023 року, зокрема у лютому, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю.

"Незважаючи, що тільки почався новий рік, президент України Володимир Зеленський вже двічі збирав Ставку головнокомандуючого. Ми свідомі, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій. Чому мова йде саме про лютий місяць? Російська Федерація до якихось дат щось звітувати, як раніше звітували п’ятирічку за три роки, так от зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо почали велику війну проти нашого народу, у якій вони 100% отримають поразку. Вони спробують ще раз загострити всю цю річ. І тут є багато чинників, починаючи з того, що у грудні місяці активізувалася російська закрита підкилимна дипломатія", - сказав Данілов.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Володимир Путін готує новий масштабний наступ у новому році, незважаючи на серію принизливих поразок на полі бою. Резніков припускає, що новий наступ може розпочатися в лютому, але інші представники України вважають, що це може статися ще раніше, у січні.

Очільник Міноборони згадав про "часткову мобілізацію" в РФ. За його словами, із 300 000 мобілізованих половина була спрямована для підтримки російських сил на окупованих територіях України, тоді як інша половина проходить ретельнішу підготовку для участі в майбутньому наступі.

"Інша частина мобілізованих, а це приблизно 150 тисяч, розпочала свою підготовку в різних тренувальних таборах", — зазначив Резніков.

Такі міркування висловив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, російська мобілізація працює і підготовка мобілізованих триває.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також попереджає, що загроза не минула. За її словами, не варто розслаблятися, бо кінцева мета Російської Федерації – захоплення всієї України.