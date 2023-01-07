Польша может передать Украине танки Leopard 2: Моравецкий назвал условие

Польша единолично не будет передавать Украине боевые танки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна не готова единолично передать Украину танки Leopard 2, но договаривается о коалиции для поставок.

Об этом пишет Wyborcza.pl.

Премьер-министр Польши отметил, что без коалиции Польша в одиночку не будет передавать Украине боевые танки.

"Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая передала бы такую тяжелую технику", – ответил премьер на вопрос о возможной передаче Украине танков Leopard 2", – сказал Матеуш Моравецкий.

Напомним, Финляндия планирует передать Украине боевые танки Leopard 2. Однако, такое решение должно быть принято в Европе на широком уровне.

Также руководитель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн поздравила решение немецкого федерального правительства по поставке в Украину бронетранспортеров Marder.

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