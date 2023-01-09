"Не исключаю и не обещаю": Столтенберг – о поставках танков Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает возможность поставки странами Альянса тяжелых танков Украине.

Об этом он заявил об этом в интервьюSvenska Dagbladet.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности получения Украиной немецких танков Leopard или американских Abrams, генсек НАТО заявил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Столтенберг еще раз повторил, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. Однако заверил, что во время боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием, чтобы у Киева были сильные позиции за столом предстоящих переговоров.

"Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием", — призвал онш.

Также генсек НАТО выступил за увеличение целевого уровня расходов на оборону в странах Альянса, который сейчас равняется 2% ВВП.

"Одно из предложений, которое многие считают разумным, состоит в том, что 2% должны быть не целью, а минимумом. Я понимаю, что правительствам может быть трудно найти деньги на это, но, к сожалению, мы живем в опасном мире и мы должны поддерживать мир. Это стоит денег", – подытожил Столтенберг.

Танки для ВСУ: почему Запад колеблется

Ранее в СМИ сообщили, что Британия рассматривает возможность поставки в Украину танков Challenger 2. В свою очередь Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

По информации издания Politico, Зеленский призвал Вашингтон поставлять современные танки и самолеты, но Байден остался непреклонен. В Пентагоне пояснили, что не передают ВСУ танки Abrams из-за сложностей в эксплуатации.

Между тем, в Германии заявили, что не планируют самостоятельно действовать по отправке танков Leopard Украине, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО. Канцлер Олаф Шольц аргументирует это решение "политикой предосторожности".

Польша заявила, что может передать Украине танки Leopard 2, но не хочет делать это единолично.