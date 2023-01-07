В Пентагоне объяснили, почему не передают ВСУ танки Abrams

Соединенные Штаты Америки воздерживаются от передачи ВСУ собственных танков Abrams и сложности в эксплуатации. В частности, речь идет о тяжелом обслуживании техники в условиях боевых действий.

Об этом на брифинге заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.

По ее словам, "танк Abrams, кроме того, что он нуждается в много горючего, достаточно сложный в обслуживании".

"Одним из аспектов, на которые мы обращаем внимание, есть возможности, которые может предложить та или иная техника. Но мы также должны принимать во внимание такие вещи, как техническое обслуживание и подготовка, обеспечение, также иногда играет важную роль в стоимости", — подчеркнула. она.

Купер подчеркнула, что передача боевых машин пехоты Bradley — правильное решение, ведь Украине "нужны танки".

Мол, это решение указывает на "правильное время для Украины воспользоваться своими возможностями, чтобы изменить динамику на поле боя – и под углом зрения технического обслуживания и поддержки".

Напомним, Пентагон опубликовал полное содержание пакета военной помощи. В частности, ВСУ получат 50 БМП Bradley вместе с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм.

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